Luís Filipe Vieira com a equipa em fase decisiva do campeonato

Limitado, devido às consequências da infeção de covid-19, o dirigente máximo das águias não tem estado nas deslocações, mas desta feita faz questão de apoiar o plantel de Jorge Jesus.

Luís Filipe Vieira vai marcar presença ao lado do grupo liderado por Jorge Jesus para a visita desta noite à Mata Real, numa partida a contar para a 26.ª jornada, diante de um Paços de Ferreira que esta temporada já fez cair o FC Porto no seu reduto, com um triunfo por 3-2 sobre os campeões nacionais.

Ciente da importância da conquista dos três pontos, numa altura em que o Benfica procura recuperar terreno perdido e pressionar quer FC Porto quer até Sporting, o presidente benfiquista, que tem falhado as últimas deslocações, até por recomendação médica devido às consequências da infeção de covid-19, vai estar desta feita, e salvo algum imprevisto, com o plantel, procurando incentivar quer o técnico quer os jogadores, pelo menos na unidade hoteleira onde a equipa está instalada. Isto depois de antes da última saída, ao terreno do Braga, ter estado com o grupo, mas só no Seixal.

Em bom momento, fruto dos cinco triunfos consecutivos no campeonato, o plantel teve direito também ao incentivo de cerca de uma dezena de adeptos ontem à saída do Benfica Campus, antes de rumar a Gaia, onde ficou instalado a ultimar o jogo com os castores.