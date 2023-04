Kerkez e Kokçu em avaliação pela SAD do Benfica para 2023/24

Lateral-esquerdo e médio estão nos planos das águias, mas preço pode obrigar a ativar outros nomes. Reforço da lateral canhota depende da renovação de Grimaldo, que ainda está nas expectativas da SAD, e um novo centrocampista é um pedido de Roger Schmidt, admirador do turco do Feyenoord.

Em marcha está já a planificação da próxima temporada e, ainda que influenciada pelo que o mercado ditar em termos de propostas e potenciais transferências, há já posições que obrigam à prospeção de mercado. A lateral esquerda é uma das lacunas que, com uma condição essencial agregada, poderá motivar preenchimento, o meio-campo será outra zona, esta com maior probabilidade, a receber um reforço. É neste quadro que se encaixa o interesse em Milos Kerkez, do AZ Alkmaar, e Orkun Kokçu, do Feyenoord, ou seja, do mercado neerlandês que Roger Schmidt bem conhece pela sua passagem pelo PSV Eindhoven.

Os dois jogadores estão muito bem referenciados pela prospeção encarnada, passaram no crivo seletivo do treinador alemão e a SAD está já em campo para avaliar, destes dois e de vários outros nomes em carteira, em que condições poderão ser negociados. Aliás, é já sabido que tanto o defesa húngaro de 19 anos como o centrocampista turco de 22 anos estão muito valorizados, dado que ambos estão a realizar uma época de elevadíssimo rendimento, pelo que a probabilidade de algum deles ser contratado dependerá do poder negocial a exercer junto do AZ Alkmaar e do Feyenoord. O primeiro emblema, atual quarto classificado, está empatado com o terceiro (PSV) e a dois pontos do segundo (Ajax), tendo assim o acesso à Liga dos Campeões no horizonte, enquanto o segundo lidera a competição com seis pontos de vantagem.

O presidente das águias, Rui Costa, ainda não perdeu de vista a possibilidade de convencer Grimaldo a renovar contrato, está disposto a esticar a corda financeira, e caso o consiga, a possibilidade de contratar um reforço para a posição esfuma-se. Não conseguindo segurar o espanhol, Kerkez é um nome bem colocado na lista. Contratado esta época ao AC Milan por dois milhões de euros, os italianos ficaram com um direito de preferência até aos 15 milhões e há vários vários emblemas com capacidade de investimento interessados.

Quanto a Kokçu, Schmidt é um grande admirador das qualidades do internacional turco, a grande figura do Feyenoord, autor de 12 golos e três assistências, até ao momento. O Benfica tentou contratá-lo em janeiro, mas o preço chegou aos... 40 milhões de euros. Na Luz, este valor não cabe no orçamento, mas com outras formas de compensação e contando com o interesse do jogador em ingressar no emblema da águia, a fasquia poderá baixar.