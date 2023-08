Jurásek lesionou-se frente ao Boavista e já é conhecido o tempo de paragem

O lateral esquerdo sofreu uma entorse no tornozelo direito e é baixa para Roger Schmidt.

Roger Schmidt vai ficar sem Jurásek durante as próximas quatro semanas. O lateral esquerdo sofreu um toque no final do encontro com o Boavista e teve mesmo de ser substituído, dando lugar a Ristic.

O defesa contratado ao Slávia Praga foi esta terça-feira avaliado pelo departamento médico encarnado, tendo sofrido, segundo revelaram os exames realizados, uma entorse no tornozelo direito.

Aposta das águias para suceder a Grimaldo, tendo levado a um investimento de 14 milhões de euros, Jurásek foi titular pela primeira vez no Bessa, ante o Boavista, depois de ter sido suplente utilizado com o FC Porto, na Supertaça.