Jota deixa o Benfica e ruma ao Celtic. Confira os pormenores do acordo

Escoceses já acionaram cláusula de opção de compra

A ligação de Jota ao Benfica chega agora ao fim. O JOGO apurou que o Celtic acionou esta quinta-feira a cláusula de opção de compra que tinha reservado no contrato de empréstimo do extremo de 23 anos, quando o contratou no início da temporada agora terminada.

O jogador deverá assinar por quatro anos pelo emblema de Glasgow, permitindo assim um fluxo de 7,5 milhões de euros para os cofres do clube da Luz, que ainda fica com direito a encaixar mais 30 por cento de uma futura transferência.