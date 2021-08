Jorge Jesus: "Vlachodimos? O homem da eliminatória chama-se Benfica"

Declarações de Jorge Jesus à TVI.

Objetivo cumprido: "O nosso grande objetivo era passar, entrar na fase de grupos. Estes jogadores o Benfica e os adeptos merecem. Estamos construir uma boa equipa, sabíamos que íamos jogar contra um adversário forte, de Champions. Um equipa que é a primeira vez esta época que não fez golos, em oito jogos fez 22 golos, uma equipa fortíssima."

Equipa com menos um: "A jogar com menos um perdemos a nossa capacidade ofensiva, até aos 32 minutos fomos a melhor equipa, com a melhor oportunidade de golo, do Rafa. Depois encostaram-nos às cordas, fomos ficando mais cansados e com mais dificuldade em sair. A equipa defensivamente esteve irrepreensível, eles merecem porque fizeram um grande jogo."

Vlachodimos foi homem da eliminatória? "Vocês gostam de arranjar problemas e confusão. O homem da eliminatória chama-se Benfica, a equipa do Bemfica. Esses é que foram os grandes campeões da eliminatória".

Até onde o Benfica pode chegar na Champions? "Não sei, não sei."