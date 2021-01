Jorge Jesus: "Não há nenhum penálti marcado a favor do Benfica"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após o empate 1-1 na receção ao Nacional.

Benfica pediu um penálti que não foi assinalado: "Já vi o lance e é nitidamente penálti. O jogador tira a bola com a mão. Não há nenhum penálti marcado a favor do Benfica no campeonato. Não temos nenhum. Mas não me quero desculpar com isso. Jogámos o suficiente para termos ganho, criámos oportunidades, e não podíamos ter sofrido um golo como sofremos."

Equipa muito afetada pela covid-19. Tem efeito no rendimento dos jogadores? "Temos jogadores com os problemas que todos sabemos. E a covid-19 não deixa apenas o jogador dez dias em casa. Deixa-o parado e depois com dificuldade de voltar à forma. Mas os que jogaram hoje fizeram tudo para ganhar o jogo, tiveram momentos de muita qualidade. Mas é claro que a equipa não é muito experiente, há alguma juventude e a nossa equipa treme em momentos decisivos. Temos sido penalizados nisso."

Análise ao jogo: "Perdemos dois pontos. Nos primeiros 30 minutos estivemos bem, marcámos dois golos, um deles não contou. A equipa teve alguma qualidade durante o jogo. O Nacional foi uma equipa que rematou uma vez à baliza e marcou, mas o futebol é isto. Estivemos perfeitos defensivamente, não deixámos o Nacional ter situações de golo, mas não matámos o jogo e o futebol é cruel. A inexperiência paga-se caro. No entanto, os jogadores tiveram compromisso, lutaram, correram, e fizeram tudo para ganhar. Não conseguimos e estamos tristes. O Nacional defendeu-se bem e os nossos avançados não conseguiram criar muito espaço. O Darwin hoje não esteve cá, anda com um problema e ressentiu-se durante a semana e hoje também. Fizemos o que podíamos, mexemos o que tínhamos de mexer, mas não deu para ganhar. E foi pena, depois de uma semana muito complicada, não termos saído daqui com a vitória. Isso ajudava ao que está a acontecer."