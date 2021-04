Jorge Jesus eleito o melhor treinador no mês na Liga NOS: "É um bom indicador"

Com um mês de março perfeito, fruto de quatro triunfos em quatro partidas, Jorge Jesus foi eleito como melhor treinador do campeonato

Com um mês de março perfeito, fruto de quatro triunfos em quatro partidas, Jorge Jesus foi eleito como melhor treinador do campeonato no último mês. Tal como sucedeu Helton Leite e Seferovic, distinguidos nas posições de guarda-redes e avançado, técnico encarnado foi eleito pelos restantes treinadores da Liga NOS, superando os colegas que estão precisamente à sua frente.

Com 29,41 por cento dos votos, Jesus bateu por uma margem mínima Rúben Amorim, que lidera, com o Sporting, o campeonato, tendo o técnico dos verdes e brancos recolhido 28,76% das preferências. Já Sérgio Conceição, do FC Porto, recebeu 10,46 por cento das escolhas.

Já com o Prémio Vítor Oliveira nas mãos, Jorge Jesus, que até foi o primeiro treinador da temporada a ser distinguido pelos seus pares, relativamente aos meses de setembro e outubro, congratulou-se com a eleição. "Tem sempre importância, porque representa que o Benfica tem vencido mais jogos. É uma demonstração daquilo que a equipa tem feito e, em consequência disso, o treinador e os jogadores também são valorizados. É um bom indicador, quando um treinador ou um jogador recebem um troféu. É um sinal de que a equipa teve bons resultados e isso é o mais importante", referiu, em declarações à Liga Portugal.