João Mário diz "sim" ao Benfica: há princípio de acordo, falta convencer o Inter

Negócio em discussão com o Inter para fechar um acordo que, na Luz, acreditam não implica indemnizar o Sporting.

O Benfica tem nos seus planos a contratação do campeão nacional João Mário e, apurou O JOGO, até já tem um princípio de acordo com o médio de 28 anos com vista à formalização de um contrato longo (aponta-se a quatro anos).

Falta ainda o entendimento com o Inter, clube detentor do passe, que passa, sobretudo, não pelo montante a desembolsar pelo ex-leão, mas por demonstrar aos responsáveis do clube italiano que não existe qualquer risco de terem de indemnizar o Sporting em 30 milhões de euros.

O Sporting, que recebeu o internacional português por empréstimo na última época, não chegou à fasquia definida pelos milaneses, em torno dos 7,5 milhões de euros pelo jogador cujo contrato expira no final da temporada. O Benfica, que aponta à contratação de um médio de construção, o designado número oito, avançou com os primeiros contactos, tendo mesmo convencido João Mário a jogar de águia ao peito. O salário não foi problema, porque o atleta não aufere os 3,5 milhões de euros líquidos anunciados, mas sim menos um milhão, o que deu margem negocial para os encarnados acompanharem as pretensões do alvo que Jorge Jesus orientou no Sporting em 2015/16.

Faltará convencer o Inter em termos de proposta e de inexistência de risco. A interpretação do Benfica aponta para que a tão propalada cláusula anti-rival existente no contrato de venda de João Mário, em 2016, dos leões aos nerazzurri não é mais do que um direito de preferência. No ponto 2.6 do contrato está definido que os italianos terão de informar a SAD leonina caso recebam ofertas de clubes portugueses que pretendam aceitar, tendo o Sporting "dois dias úteis" para igualar a oferta, sempre com a condicionante de o médio aceitar os termos contratuais.

A parte dos 30 milhões surge no ponto 2.7, onde os encarnados mais depositam as suas fichas. "Falhando qualquer comunicação escrita nos termos descritos na cláusula 2.6, o Inter poderá transferir livremente o jogador a um terceiro clube, mas no caso de a transferência se efetivar para um terceiro clube afiliado na Federação Portuguesa de Futebol, o Sporting terá o direito de receber do Inter o valor condicionado de 30 milhões de euros", pode ler-se, no que é visto como algo que acontecerá se os leões não forem informados, potenciando assim a expectativa benfiquista de contratar o jogador. Esta é tão elevada que, segundo apurámos, o processo negocial em torno de Guendouzi, médio de 22 anos do Arsenal, parou e cairá se João Mário jogar pelas águias.