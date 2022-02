João Mário de volta ao ativo, Gilberto e Yaremchuk espreitam regresso

Médio apto para o Santa Clara após isolamento. Gilberto e Yaremchuk espreitam regresso.



Depois de ficar em casa a ver o embate das águias com o Tondela por estar a cumprir o isolamento obrigatório, após acusar positivo à covid-19, João Mário volta a estar disponível nas opções de Nélson Veríssimo. O médio apenas falhou um jogo e, agora, tem caminho aberto para jogar, engrossando as alternativas do treinador das águias no embate de sábado na Luz.

Se João Mário é "reforço" certo da equipa encarnada, também Gilberto e Yaremchuk devem, ao que foi possível apurar, estar em condições de entrar na convocatória do jogo contra os açorianos. O defesa-direito brasileiro tem vindo a recuperar de uma amigdalite bacteriana enquanto que o avançado ucraniano ficou de fora da ida a Tondela devido a um traumatismo do globo ocular direito. Ainda sem uma certeza definitiva, ambos os atletas estão bem encaminhados para serem dados como disponíveis.

Baixa ainda garantida é Seferovic, há várias semanas a padecer de uma lesão muscular na perna esquerda e que se mantém indisponível. Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho recuperam de lesões de longa duração.