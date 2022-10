João Félix na lista dos inegociáveis do Atlético e fora dos planos do Benfica

Atlético de Madrid não pondera emprestar João Félix, pelo que o Benfica não planeia receber o jogador no mercado de janeiro.

Maior venda da história do Benfica, a superar a fasquia dos 120 milhões de euros, João Félix está a ter dificuldade para se impor no Atlético de Madrid e, por esse motivo, foi ontem apontado como potencial reforço das águias, por empréstimo, em janeiro. Esta é uma operação que, porém, não está nos planos benfiquistas, sobretudo porque o internacional português, segundo O JOGO apurou, é visto como inegociável ou, no limite, como jogador que não será para emprestar pelos colchoneros.

A informação foi lançada pelo portal "todofichages", que garantiu estar nos planos do jogador o regresso à Luz, onde brilhou em 2018/19 (marcou 20 golos em 43 jogos), para ganhar os minutos que não tem tido esta época sob o comando de Diego Simeone.