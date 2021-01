Jesus fez "três testes num dia" e atira: "Não é só ficares infetado, é o ambiente..."

Treinador do Benfica falou sobre o impacto do surto de covid-19 no seio do plantel do Benfica.

Depois de analisar a derrota do Benfica frente ao Braga (2-1) na segunda meia-final da Taça da Liga, Jorge Jesus falou na zona de entrevistas rápidas à SIC e abordou o impacto do surto de covid-19 na estrutura da equipa principal encarnada.

"A semana foi muito complicada. 26 casos... Não só jogadores, mas também toda a estrutura da equipa do Benfica. Não é só ficares infetado, é o ambiente, teres que estar isolado quando vais treinar... Isto é complicado, o Braga jogou com a equipa que tem vindo a jogar, tirando o Paulinho, que começou no banco. A única coisa que podemos lamentar é do jogo. Podíamos ter feito algo defensivamente melhor para podermos sair com a vitória", assinalou o treinador do Benfica que elogiou a prestação da inédita linha defensiva, formada por João Ferreira, Jardel, Todibo e Cervi:

"O João, o Todibo, o Jardel e o Cervi portaram-se bem, na ponta final o João e o Cervi já tinham algumas dificuldades físicas, assim como o Jardel, e já não tivemos muita capacidade física para ir à procura do 2-2. (...) Fizeram o que puderam, deram o que tinham. Foi uma equipa que equilibrou o jogo, não foi por aí que não ganhámos a meia-final. Notou-se o facto de a última linha nunca ter jogado junta em alguns pormenores. Era o que tinha de ser", acresentou Jesus, que revelou ainda ter feito três testes à covid-19 no mesmo dia, na antecâmara do duelo entre Benfica e Braga.

"Tem sido difícil ver os que ficam de fora. Num dia fiz três testes, felizmente foram negativos, não sinto nada, sinto-me bem. Mas ando ali no meio de todos, isto vai tocar a todos. Sou o único da equipa técnica que ainda não foi infetado. Espero não ser", rematou.