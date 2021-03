Jorge Jesus sobre Waldschmidt: "Ele só fala inglês, não percebe o que digo"

Treinador do Benfica projetou, este domingo, o embate com o Belenenses SAD, da 23.ª jornada da Liga NOS. Jesus não garantiu o regresso de Darwin e de Vertonghen e assumiu que Waldschmidt necessita de maior tempo de habituação

Estado físico de Darwin e Vertonghen: "Darwin e o Jan estão a melhorar [a condição física]. Amanhã há um treino de manhã e depois vou fazer a convocatória. Mediante os sinais do treino de hoje [domingo], que foram muito positivos, poderei inclui-los na convocatória, mas vamos ver amanhã."

Luca Waldschmidt em fase de evolução: "Sim. É um dos jogadores que também esteve infetado e teve uma quebra de rendimento. É um jovem jogador, falta-lhe conhecer muito do que é o futebol português, assim como momentos do jogo. Ele só fala inglês e, portanto, o que eu passo no treino é em português e ele não percebe o que eu digo. Está a ter uma adaptação difícil. Penso que ele vai voltar ao rendimento que teve no início. Anda à procura do caminho que nos entusiasmou a todos, com ótima qualidade de jogo. O talento está e só falta ser recuperado."