Italianos colocam colega de Enzo no meio-campo argentino na mira do Benfica

Alexis Mac Allister subiu a sua cotação depois do Mundial do Catar. Para além dos encarnados, médio é seguido por Liverpool, Dortmund, Inter e Juventus

Enzo Fernández continua a ser associado a uma saída no mercado de inverno e o Benfica, caso isso aconteça, terá de procurar uma solução. Em Itália, especula-se que ela possa chegar de um colega do médio na seleção argentina.

Alexis Mac Allister, figura da seleção das Pampas no Catar, é colocado no radar do Benfica pelo La Repubblica, nesta terça-feira. O jogador obrigaria a um investimento de 35, 40 milhões de euros.

Liverpool, Dortmund, Inter e Juventus já terão, também, demonstrado interesse junto do Brighton, que terá a mesma tarefa complicada do Benfica: segurar até ao final da época um dos esteios do campeão do Mundo de seleções.