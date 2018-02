Vieira e a divulgação de emails: "É como roubar o carro e passear todos os dias nele"

Luís Filipe Vieira destacou a decisão do Tribunal da Relação do Porto, que impediu o FC Porto de divulgar mais correspondência eletrónica referente ao caso dos emails.

Luís Filipe Vieira esteve esta sexta-feira na inauguração da Casa do Benfica de Braga, prometendo, aos sócios presentes, que o clube da Luz vai "desmontar uma a uma" todas as suspeitas criadas em redor da instituição encarnada. O presidente do Benfica abordou também a decisão do Tribunal da Relação do Porto, que proibiu o FC Porto de divulgar correspondência eletrónica das águias.

"Posso garantir que os benfiquistas podem andar de cabeça bem levantada em nome do Benfica. Chego aqui como presidente do Benfica de cabeça bem levantada. Pronto para, uma a uma, desmontar nos locais próprios, da Justiça, todas as suspeitas que nos imputaram. Uma a uma e pôr responsabilidade naqueles que mentiram de forma criminosa sobre o Benfica. A recente decisão do Tribunal da Relação do Porto faz cumprir a lei de impedir o FC Porto de cometer o crime de divulgar correspondência privada, de por fim à vergonha de quem praticava o crime. É como roubarem-nos o carro e vermos todos os dias quem se passeava nele a dizer que nada tinha a ver com o assunto. Tenham vergonha. Da nossa parte, cabeça levantada, sim. Não cometemos nenhuma ilegalidade. Todas as vitórias foram obtidas de forma limpa e não vão encontrar provas que ponham em causa o rigor demonstrado em todas as competições. Não é por repetir mentiras que os factos passam a ser verdadeiros. Neste clube, nunca convidámos os árbitros para nossa casa, gravações de conversas, nada existe no Benfica. Quanto aos vouchers, as autoridades judiciais competentes arquivaram o processo, todas. Nos emails, o único crime provado é o roubo de mais de uma década de correspondência privada. Gabando-se de terem tido acesso a troca de correspondência interna, com linguagem mais informal, como é normal em todas as empresas, manipulando emails. A Justiça poderá esclarecê-lo", afiançou Luís Filipe Vieira, no discurso proferido esta sexta-feira.

O dirigente máximo dos tetracampeões nacionais garantiu ainda que os primeiros 100 milhões de euros amealhados à conta do contrato de direitos televisivos assinado com a NOS estão já a ser direcionados para o pagamento da dívida do clube:

"Quando assinámos o contrato da NOS, sempre dissemos que seria para ser pagar a dívida do Benfica. Disse que nunca iria utilizar este dinheiro para comprar quem quer que fosse de jogadores. O primeiro desconto que vamos fazer está a ser negociado pelos nossos profissionais, o primeiro lance de 100 milhões de euros, num total de 400 milhões, para pagar ao sistema financeiro português", revelou Vieira, antes de virar o foco para a formação do futebol do Benfica.

"Já temos o [Bruno] Varela, o Diogo Gonçalves, o Rúben Dias e o João Cavralho e, pelas minhas contas, vamos ter mais quatro jovens no plantel do Benfica na próxima época. É pelo Seixal que passa toda a nossa estratégia. Não pensem que vamos alterá-la. Mas tenho que dizer isto: por vezes, temos que vender jogadores para a gestão diária, as pessoas têm que entender. Que fique bem claro para todos os benfiquistas. É importante entendermo-nos. Não foi bom ouvir algumas pessoas a não terem confiança no projeto do Benfica e algumas até o criticaram", rematou Luís Filipe Vieira.