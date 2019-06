Salvio e Grimaldo em destaque no mercado de transferências

Os dois jogadores do Benfica são, esta segunda-feira, protagonistas de notícias que alimentam notícias e rumores do mercado de transferência

Uma reunião entre presidentes terá colocado Luís Filipe Vieira e Aurelio de Laurentis a discutir a transferência de Grimaldo. A notícia está na edição desta segunda-feira do jornal Tuttosport, apontando no sentido do Nápoles pretender reforçar-se com o lateral espanhol do Benfica. O nome de Jorge Mendes surge na mesma notícia, sendo associado à reunião e ao papel do empresário com quem o Nápoles estará a trabalhar com vista a reforçar a equipa.

Salvio é outro dos protagonistas desta segunda-feira no universo do Benfica. A estação de televisão argentina Tyc Sports garante que o extremo estará a um curto passo de reforçar o Boca Juniors, apesar de ter renovado, em janeiro, pelo Benfica. A notícia garante que a pressão do treinador xeneize, Nicolás Burdisso, pode vir a fazer a diferença.