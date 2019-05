Saída de Fejsa presa por detalhes: proposta chegou ao Benfica, Vieira respondeu

Médio sérvio deve mesmo deixar o Benfica. Por limar estão apenas algumas arestas.

Tudo acaba bem quando todas as partes de uma negociação ficam satisfeitas com o resultado final e isso aplica-se ao processo em curso que deverá culminar com a separação de Fejsa do Benfica, pois, e segundo O JOGO apurou, o entendimento está muito próximo e as atuais (curtas) divergências entre os encarnados e o Fenerbahçe deverão ser anuladas nos próximos dias, ao ponto de o negócio poder ser concluído, na expectativa do clube turco, já na próxima semana.

Por limar está, nesta fase, o valor final do acordo. O Fenerbahçe, clube que pretende reforçar o seu plantel depois de ter ficado fora das provas europeias para a nova época, mostra-se disposto a pagar três milhões de euros pelo médio, contratado em 2013 aos gregos do Olympiacos, por 4,5 milhões de euros.

Porém, e no seguimento das conversas mantidas com os dirigentes encarnados, em Lisboa, o presidente Ali Koç ficou a saber que Luís Filipe Vieira pretende ver a fasquia da saída subir mais uns pontinhos, precisamente para se aproximar daquele que foi o investimento na aquisição do sérvio. Esta diferença, acreditam as partes, não irá atrasar ou inviabilizar a transferência.