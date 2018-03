Ronald de Boer elogia reforço do Benfica: "Entraria na lista dos três grandes da Holanda"

Indiscutível no Den Haag, o futebolista de 22 anos ajudou a travar o Ajax anulando Justin Kluivert, uma das novas coqueluches do futebol holandês, o que convenceu a crítica

André Almeida prepara-se para ter um concorrente de peso a partir da próxima temporada. Ebuehi, lateral-direito que já assinou por cinco épocas com as águias, tem sido indiscutível no Den Haag e no último domingo brilhou ante o Ajax anulando Justin Kluivert, filho do antigo avançado Patrick Kluivert e nova coqueluche do futebol holandês. De tal forma que, impressionado, Ronald de Boer, figura histórica dos lanceiros e da seleção laranja, realça a O JOGO que este jogo "serviu de prova de afirmação" para Ebuehi. "Jogou num grande estádio, contra o Ajax, sabia que todos estavam a observá-lo e deu conta do recado", atira. "Ele sabia que as atenções estavam todas focadas nele e sobreviveu numa situação muito complicada. Isso mostra o seu carácter. Pode ser uma boa contratação para o Benfica, um bom valor e uma mais-valia", afirma.

Peça decisiva no 0-0 imposto no Arena de Amesterdão ao Ajax, Ebuehi convenceu a crítica. "É um miúdo muito talentoso. Tem velocidade, mas também inteligência", sublinha De Boer, frisando: "Esteve bem contra o Ajax, especialmente contra o Kluivert, que é um jogador muito técnico. Lembro-me apenas de um drible do Justin. Mas, como é muito rápido, o Ebuehi conseguiu recuperar e travar o Justin." "Não vimos o Kluivert durante todo o jogo, por isso podemos dizer que fez um excelente trabalho", diz, elogiando a forma como o atleta se comporta perante os extremos contrários: "É muito bom nos duelos, no um contra um, responde muito bem às investidas dos adversários."

"O Ebuehi é um lateral-direito moderno, que se sente confortável com a bola, que gosta de subir, o que também é importante, e faz bem as duas missões. É rápido, sabe acompanhar os adversários e qual o momento certo para cortar a bola", afirma, destacando a forma como o defesa aborda os lances: "Não faz desarmes fora de tempo e abusando da agressividade. Usa o cérebro e também o seu lado físico, ainda que possa melhorar este aspeto." "É um excelente jogador, jovem, e tem um futuro brilhante. Esperamos que continue desta forma, a jogar todos os jogos, até porque isso é importante para a sua confirmação enquanto jogador", declara. "Claro que é jovem e pode melhorar a todos os níveis, mas tem um futuro brilhante", lança, explicando o porquê de o internacional nigeriano ter passado ao lado dos grandes da Holanda. "Este ano explodiu de repente e mostrou toda a sua qualidade. Ajax, PSV e Feyenoord não estavam a precisar de um lateral, mas agora, ao verem a progressão que tem tido, certamente olham para ele como um jogador interessante. É um lateral que entraria na lista dos três grandes da Holanda", diz.