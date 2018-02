Mónaco é opção para Talisca

Em janeiro, o Changchun Yatai fez uma oferta de 30 milhões, mais dez por objetivos, que não agradou, porém, a Luís Filipe Vieira

Fora da Luz há duas temporadas, Talisca tem impressionado no Besiktas, razão pela qual os interessados na sua contratação não param de aumentar. E, segundo O JOGO apurou, o Mónaco está também na corrida pelo médio-ofensivo brasileiro, sendo uma das opções para o futuro do jogador.

Orientado por Leonardo Jardim, o emblema monegasco viu disparar o seu poder de investimento após a conquista do título de campeão na época passada - fez praticamente 200 milhões de euros em vendas, algo que permitiu avançar também para grandes contratações, tendo pago, após a chegada em janeiro do avançado italiano de 16 anos Pietro Pellegri, 123 milhões em reforços - e admite voltar a investir em 2018/19. Dessa forma, Talisca é um dos nomes em cima da mesa do clube francês, negócio no qual o empresário Jorge Mendes já está a trabalhar e que poderá render um encaixe milionário ao Benfica.

O Mónaco enfrenta, no entanto, dura concorrência pela contratação do atleta de 24 anos, pois de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal há várias propostas já na posse dos seus representantes e do Benfica e que estão nesta fase a serem avaliadas. De Inglaterra, onde o Liverpool tem sido apontado como um dos clubes atentos à evolução de Talisca, há interesse concreto no jogador, assim como da China, país do qual há três emblemas que já manifestaram intenção em assegurar o jogador, tendo mesmo apresentado ofertas, com Luís Filipe Vieira a aproveitar para tentar garantir a maior receita possível por Talisca, protegido por uma cláusula de 45 milhões de euros e com contrato válido até 2021, pois renovou nesta época por mais dois anos - o vínculo inicial, assinado aquando da sua chegada à Luz, proveniente do Bahia, terminava em 2019.

Fora das contas do Benfica a partir do início de 2016/17, Talisca foi emprestado ao Besiktas, que renovou no início desta época a cedência por mais um ano. E o campeão turco esteve até perto de perder o jogador em janeiro, pois o Changchun Yatai, da China, apresentou a Luís Filipe Vieira uma proposta de 30 milhões de euros, mais dez por objetivos, cenário rejeitado, porém, pelo presidente encarnado. No entanto, o conjunto asiático deixou a promessa de voltar à carga no final da época.

Atento a tudo isto e com vontade de segurar o jogador está o Besiktas. A formação de Istambul não quer perder Talisca, que já marcou 31 golos pelo clube, e tem a opção de compra do passe do jogador. Esta cláusula, válida até ao dia 31 de maio, permite ao Besiktas adquirir os direitos económicos do futebolista, pagando para isso 21 milhões de euros estipulados na opção de compra (após a dedução dos quatro milhões pagos pela cedência). O clube turco está disposto a fazer um grande esforço para comprar Talisca, até porque sabe que Vieira não aceita baixar nem um cêntimo nas exigências.