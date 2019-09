Lage revela os quatro guarda-redes que o Benfica tentou: "Não tenho problema nenhum"

Na antevisão ao duelo com o Gil Vicente, o treinador do Benfica explicou a estratégia do clube no mercado de verão e detalhou a procura de um concorrente para Vlachodimos.

Bruno Lage ofereceu esta sexta-feira uma extensa explicação sobre o modo de atuação do Benfica no mercado de transferências de verão, detalhando a procura de um guarda-redes para competir com Vlachodimos, que acabou por não ser contratado.

Além dos nomes que foram noticiados - Cillessen, Perin e Gulácsi - o treinador das águias revelou que a SAD encarnada também tentou atacar a contratação de Lukasz Fabianski, guardião polaco do West Ham.

"Sabendo que tínhamos dois jovens valores, o Ivan [Zlobin] e o Svilar, entendemos que podíamos trazer mais experiência ao lugar. Ele [Vlachodimos] aceitou, percebeu e a partir daí começámos. Primeiro jogador: Cillessen. Em dois, três dias percebemos que era difícil trazer o jogador. Numa conferência anterior perguntaram-me se eu tinha gostado da eliminação do FC Porto da Liga dos Campeões. Não, porque enquanto não formos um campeonato competitivo, não vamos conseguir trazer determinados jogadores. Eu acredito muito no vosso trabalho, é através de vós que falamos com o adepto, mas há certas alturas em que termos de perceber que tipo de fontes queremos para cada assunto. Esta [Cillessen] foi a primeira solução, em dois, três dias. Depois, vou dizer, não tenho problema nenhum: Fabianski. Num dia percebemos que por questões financeiras seria impossível, até que surgiu a terceira opção, pelo facto de o Buffon regressar à Juventus. Atacámos o Perin e conseguimos, infelizmente, devido a uma lesão, não atingimos o acordo final", lembrou Bruno Lage, prosseguindo:

"Por último, Gulácsi. Recebemos a informação de que o clube lhe tinha prometido um projeto diferente, mas ficámos a saber e vocês passaram essa informação, a uma semana do fecho do mercado, o clube disse que não havia hipótese de entrar em negociações. É isto que é fundamental os nossos adeptos perceberem. Vejam a qualidade destes jogadores, o nível que queríamos trazer para o plantel do Benfica, e situações que foram caindo em dois ou três dias. Estivemos numa maratona até ao final do mercado", rematou Lage.