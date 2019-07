"Férias? Precisei de chapéu e óculos, bigode não consegui arranjar"

Treinador do Benfica concedeu uma longa entrevista à BTV, na qual abordou diversos temas, incluindo as férias.

Bruno Lage, treinador do Benfica, em longa entrevista concedida à BTV, abordou com boa disposição a dificuldade de sair à rua sem ser reconhecido.

Questionado sobre se foi necessário chapéu e bigode postiço para sair à rua, o técnico que levou o Benfica à reconquista do campeonato atirou: "Foi. Chapéu e óculos, o bigode não consegui arranjar [entre risos], mas mesmo assim as pessoas reconhecem-me. Aquilo que me deixa satisfeito não é por ser conhecido, mas sim por ser reconhecido pelo trabalho que fizemos", começou por dizer.

"Não vou mudar nada na minha vida, vou continuar a frequentar os mesmos espaços. Se de alguma forma puder, quando há este tipo de contacto, falar um pouco com as pessoas que me vão abordando, isso pode ser positivo. (...) Quando estou no meu trabalho, eu sou o treinador do Benfica e as solicitações têm de ser de acordo com a posição. Quando as pessoas me abordam nessas circunstâncias eu paro, saio do meu carro e estou um pouco com elas", acrescentou.

Bruno Lage admitiu ainda que não conseguiu desligar-se do Benfica durante este período.

"Não deu para desligar do Benfica. Estive sempre ligado e em contacto para preparar a época da melhor forma. Relativamente ao futebol, não acompanhei muitos desafios durante as férias, no entanto, tive de observar muitos jogos", afirmou.