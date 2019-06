Fejsa muito perto de deixar o Benfica: os números em cima da mesa

Negociações entre Benfica e Fenerbahçe têm avançado.

Fejsa está cada vez mais perto de deixar de ser jogador do Benfica. As negociações entre águias e Fenerbahçe, tal como O JOGO revelou, têm avançado e, apesar da recente concorrência do rival Besiktas, o conjunto de Istambul acredita que poderá fechar em breve a contratação do médio de 30 anos. De acordo com informações veiculadas ontem pela Imprensa sérvia, os canários amarelos estão muito próximo de um entendimento, com Fejsa a preparar-se para assinar um contrato válido por três anos com o Fenerbahçe.

Depois de seis temporadas ao serviço das águias, pelas quais conquistou cinco campeonatos, o internacional sérvio, que além de Samaris viu também Florentino, promovido em janeiro dos bês, afirmar-se como solução para a sua posição, deve deixar o clube.

O Fenerbahçe coloca em cima da mesa três milhões de euros pela contratação do (ainda) camisola 5 benfiquista, sendo que Luís Filipe Vieira, apesar de aberto a negociar a saída, tendo-se mesmo reunido em Lisboa com Ali Koç, líder do emblema de Istambul para discutir o processo, procura ainda aumentar o encaixe com a venda do centrocampista, por quem pagou 4,5 milhões de euros, ao Olympiacos, em 2013/14.