David Tavares mereceu elogio de Klopp e deixa Liverpool em alerta

Jogador será um dos elementos da formação que vão integrar a pré-temporada e tentar convencer Bruno Lage.

David Tavares ainda não se estreou pela equipa principal do Benfica, mas não é por isso que passa mais discreto aos observadores externos. O jovem médio, de 20 anos, foi uma das figuras no jogo-treino que a equipa B das águias fez em Marbella contra o Liverpool, antes da final da Liga dos Campeões.

Segundo apurou O JOGO, David Tavares impressionou pela capacidade física e pela forma como disputou os lances, ajudando a que o teste da equipa de Jurgen Klopp fosse mais efetivo.

Ainda que não tenha havido uma abordagem com vista a algum negócio futuro, alguns responsáveis dos reds elogiaram o internacional sub-19 português, algo que o próprio Luís Filipe Vieira veio revelar, sem apontar o nome do jovem, na última assembleia geral do Benfica.

O líder dos encarnados confirmou que o médio será um dos atletas a integrar a próxima temporada do plantel sénior algo, aliás, que já tinha acontecido na anterior. Na altura, ao segundo dia de trabalhos com o grupo de Rui Vitória, David Tavares lesionou-se com gravidade, sofrendo uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, algo que o tirou das possíveis opções tanto do plantel principal como da equipa B.

Na reta final da temporada, o médio voltou a competir em pleno, razão pela qual regressa agora às contas do grupo que potencialmente enfrentará a época de 2019/20. Bruno Lage, para já, irá aproveitar as primeiras semanas de trabalho para ver como reage o atleta e, daí, avaliar se tem condições para se tornar elemento efetivo do plantel das águias.

Formado no Tojal, Loures e Sporting, antes de chegar ao Benfica, David Tavares destaca-se pela altura (1,90 m) e agressividade na disputa da bola, algo que impressionou também... o Liverpool.