Com pouco espaço no Benfica, Yuri Ribeiro pode mudar-se para a Grécia

O jogador não faz parte dos principais planos de Bruno Lage



Com pouco espaço no Benfica, e com a porta aberta para sair, Yuri Ribeiro conta já com um forte pretendente para a próxima temporada, pois, segundo apurou O JOGO, Miguel Cardoso, recentemente apresentado como técnico do AEK, está interessado na contratação do lateral-esquerdo, tendo colocado o jovem futebolista na lista de reforços a atacar para 2019/20.

Apesar de contar com dois laterais-esquerdos no plantel, o sueco Niklas Hult, que até pode atuar como extremo, e o português Hélder Lopes - pouco utilizado devido a uma grave lesão que o afastou durante praticamente toda a época dos relvados -, Miguel Cardoso entende que a posição deve ser reforçada, aguardando agora pelo início dos contactos entre AEK e Benfica.

O novo técnico do terceiro classificado do último campeonato grego conhece bem o futebolista de 22 anos, já que o orientou no Rio Ave, em 2017/18, época na qual o defesa foi praticamente indiscutível nas contas vila-condenses. Por isso, e admirador das capacidades de Yuri Ribeiro, Miguel Cardoso já tinha tentado a contratação do lateral em janeiro, quando estava no Celta de Vigo, mas o Benfica não deixou então o defesa abandonar o plantel. Agora, prepara-se para voltar à carga, esperando ter mais sucesso, até pela recetividade encarnada.

Regressado à Luz precisamente em 2018/19 após a cedência ao Rio Ave, Yuri Ribeiro teve como prémio a renovação até 2023, mas em termos desportivos não agarrou um lugar entre as principais opções, quer com Rui Vitória quer com Bruno Lage. Por isso, e tendo em conta que somou apenas 585 minutos na temporada transata, em sete partidas, o lateral-esquerdo, tal como O JOGO adiantou, está com um pé fora da Luz.