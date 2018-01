Luís Filipe Vieira terá sido constituído arguido por tráfico de influências

Presidente do Benfica terá sido constituído arguido juntamente com Rui Rangel.

Luís Filipe Vieira foi constituído arguido por tráfico de influências, avançou esta terça-feira a RTP e a CMTV.

Recorde-se que tanto a SAD do Benfica como a casa do presidente dos encarnados foram alvos de buscas na manhã desta terça-feira por parte da Polícia Judiciária (PJ), que realizou também buscas à casa e gabinete do juiz desembargador Rui Rangel, à casa da sua ex-mulher, Fátima Galante, e às residências do advogado José Sousa Martins e do seu filho. À semelhança de Luís Filipe Vieira, também Rui Rangel foi constituído arguido no processo.

O Benfica já reagiu, numa curta nota publicada no site oficial, às buscas realizadas na SAD do clube. "O Sport Lisboa e Benfica confirma a realização de buscas no âmbito de uma investigação que não tem por objeto o clube e que se encontra em segredo de justiça. Nada tendo a ver o âmbito do processo com o Sport Lisboa e Benfica, são totalmente especulativas todas as interpretações que envolvam o nome desta instituição", escreveu o clube.