Benfica tem um plano traçado para Svilar na próxima temporada

Tapado por Vlachodimos, o guardião deve ser emprestado na próxima época.

Contratado no início de 2017/18 ao Anderlecht, Svilar não se conseguiu ainda afirmar no Benfica e, segundo apurou O JOGO, poderá ser emprestado na próxima temporada. A ideia dos responsáveis da SAD encarnada passa por permitir que o jovem guardião, ainda com 19 anos, tenha a oportunidade de jogar com regularidade, algo que ainda não aconteceu na Luz, e possa assim crescer e evoluir mais do que será possível caso continue no plantel benfiquista, onde está atualmente tapado por Vlachodimos. Depois poderá regressar a casa para ser forte opção para ocupar a titularidade, abrindo entretanto caminho a uma possível subida de estatuto de Zlobin.

Considerado uma grande promessa das balizas, a ponto de chegar a merecer uma guerra entre as seleções da Sérvia e da Bélgica no sentido de garantir o seu contributo futuro, Svilar viu o camisola 99 chegar esta época e afirmar-se de pronto, sendo assim relegado apenas para o estatuto de suplente. Por isso conta apenas com dois minutos disputados na Liga (em Alvalade, após a expulsão do internacional grego), somando nove jogos como titular: cinco na Taça de Portugal e quatro na Taça da Liga. Domingo foi titular na equipa B, na derrota (1-2) caseira frente ao Cova da Piedade.

Com contrato até 2022 e uma cláusula de 60 milhões de euros, Svilar obrigou a SAD benfiquista a um investimento de 4,5 milhões de euros por 90 por cento do passe, tendo chegado a agarrar a titularidade ainda na primeira metade de 2017/18 - numa época marcada pela rotação no posto, que chegou a ser ocupado ainda por Bruno Varela e Júlio César. Porém, acabou por ser o agora guarda-redes do Ajax a assumir definitivamente a baliza das águias.