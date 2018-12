Benfica negoceia Caio Lucas e junta-se ao FC Porto na corrida

O Benfica está a tentar fechar o jogador brasileiro, que termina contrato com o Al-Ain em junho.

O Benfica está a negociar o extremo brasileiro Caio Lucas, jogador de 24 anos que tem representado o Al-Ain, clube do principal escalão do campeonato dos Emiratos Árabes Unidos. Segundo O JOGO apurou, o atacante é visto pelas águias como um reforço importante e que pode chegar à Luz a custo zero, pois termina contrato em junho. Esta situação é, no entanto, favorável às intenções encarnadas, que apenas terão de satisfazer as condições salariais do jogador, o prémio de assinatura e eventuais comissões de intermediação.

Caio Lucas é também pretendido pelo FC Porto, como foi amplamente noticiado e, até, assumido pelo extremo em outubro passado, mas isso não impede o Benfica de tentar chegar primeiro nesta corrida. O atacante está a representar o Al-Ain no Campeonato do Mundo de Clubes e, com ele, está também Adelson Duarte, empresário brasileiro que está a intermediar as conversas entre o atleta e o Benfica. O "Baixinho" [1,73 m], como é conhecido Caio Lucas, passou pelo São Paulo mas saiu para o Japão ainda com 16 anos. Lá, jogou pelo Chiba Kokusai antes de rumar ao Kashima Anthlars sagrando-se, em 2014, o melhor jovem jogador da J-League. Em 2016/17, foi para o Al-Ain, onde leva 45 golos em 105 jogos. Velocidade e capacidade de drible são duas das principais qualidades do alvo dos encarnados que anteontem marcou ao River Plate (2-2), no Mundial de Clubes.