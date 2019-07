Benfica ganha força e já sabe quanto pede a Juventus por Mattia Perin

Contratação de Buffon empurra o guardião de 26 anos para fora do campeão italiano, ao qual chegou na última época, a troco de 12 milhões. Águias ganham força com a maior abertura do atleta em sair de Itália.

A chegada de Buffon à Juventus abriu a porta à saída de Mattia Perin, um dos alvos do Benfica para reforçar a baliza. E, sem perder tempo, o empresário do internacional italiano, Alessandro Lucci, reuniu-se na terça-feira com os responsáveis do campeão transalpino para discutir o futuro do guardião de 26 anos. De acordo com a Imprensa italiana, a saída de Perin é agora um dado concreto, com a Vecchia Signora a colocar em 15 milhões de euros o valor pretendido para negociar o guardião.

Depois de apenas uma temporada pelo clube de Turim, ao qual chegou ao mesmo tempo que Cristiano Ronaldo, Perin prepara-se para dar um novo rumo à carreira, ele que custou à Juventus 12 milhões de euros, verba paga no início de 2018/19 ao Génova.

Com o regresso a casa de Buffon, para cuja sucessão Perin foi precisamente contratado, o empresário Alessandro Lucci - que representa outros atletas da Juve, como Cuadrado, que também pode sair -, encontrou-se com os dirigentes do campeão italiano para analisar o futuro do atleta, que numa primeira instância até preferia continuar em Itália, sendo alvo de clubes como Roma, AC Milan ou Fiorentina. O clube de Paulo Fonseca, porém, já garantiu Pau López, ex-Bétis, sendo que os viola também se preparam para virar agulhas para outros nomes.

À procura de um reforço de peso para a baliza, o Benfica aponta a Perin e a Navas, mas sabe que o guardião do Real Madrid está nesta fase nas contas de Zidane. Assim, e face à maior abertura agora de Perin para sair de Itália, o Benfica é visto, segundo as informações provenientes de Itália, como estando em vantagem pelo guardião, alvo também do FC Porto, que estaria, contudo, mais interessado num empréstimo.