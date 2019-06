Benfica fechou Raúl de Tomás por 20 milhões

As águias pagam cerca de 20 milhões de euros pela transferência. O jogador tem à sua espera um salário de 2,2 milhões limpos por temporada.

O Benfica fechou, sabe O JOGO, a contratação de Raúl de Tomás, prioridade na Luz para reforçar o ataque para a próxima temporada. O emblema encarnado já chegou a acordo com o Real Madrid, por valores próximos dos 20 milhões de euros, acertando nesta altura os detalhes do contrato do futebolista, que deverá assinar por cinco temporadas pelo campeão nacional.

Depois da fase inicial do processo ter sido conduzida por Jorge Mendes, com fortes ligações a Florentino Pérez, líder do Real Madrid, foi Luís Filipe Vieira a assumir o dossiê nos últimos dias, tendo mesmo viajado ontem de manhã, desde Faro, com destino a Madrid, para concluir a transferência.

O líder das águias encontrou-se com os responsáveis merengues, tendo acertado os termos do acordo. Garantidas as bases para a transferência, Vieira ultima agora os últimos detalhes também com o jogador, algo que não deverá colocar em risco o negócio, tendo-se reunido com o seu empresário, Ginés Carvajal. Em cima da mesa está o contrato do atleta, que se prepara para assinar até 2024 com o Benfica, tendo direito a um ordenado de 2,2 milhões de euros limpos por ano.

Desta forma, De Tomás, que já havia dado, tal como o nosso jornal adiantou atempadamente, o sim às águias, deverá ficar entre os mais bem pagos do plantel de Bruno Lage, ao nível de jogadores como Salvio ou Jonas, que poderá, no entanto, encerrar a carreira.

Sem espaço no plantel de Zidane, o atacante ficou convencido com a proposta dos encarnados e poderá viajar em breve para Lisboa, de forma a realizar exames médicos e oficializar a transferência para o Benfica, que depois de ter começado nos 12 milhões de euros acabou por subir para cerca de 20 milhões.

Selando o negócio, e até pelo investimento feito no jogador, o clube da Luz volta a abrir as portas com o Real Madrid, clube com o qual ficou com uma relação tremida depois da venda de Garay, por seis milhões de euros, para o Zenit - verba contestada pelos merengues, num processo que chegou mesmo a tribunal.