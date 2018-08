Benfica faz participação contra Brahimi e pede suspensão

Encarnados pediram abertura de um auto de flagrante delito à Comissão de Instrutores da Liga.

O Benfica apresentou esta terça-feira uma participação contra Brahimi, pedindo três jogos de suspensão para o jogador do FC Porto. Os encarnados requereram à Comissão de Instrutores da Liga a abertura de um auto de flagrante delito ao argelino devido ao um gesto captado pelas imagens televisivas durante o jogo frente ao Chaves, onde Brahimi parece apertar o pescoço a Niltinho.

O Benfica refere que se tratou de uma agressão num momento onde não havia disputa de bola, sendo que o ato se enquadra no artigo 151, número 1 do Regulamento Disciplinar, punível com um castigo de um a dez jogos de suspensão. No entanto, a participação do Benfica pede três jogos de suspensão para o argelino, à semelhança do caso Samaris na última temporada.

Na participação, os encarnados referem também que o ato de Brahimi é recorrente, tendo já acontecido na última época frente ao Belenenses. Para corroborar a acusação, o Benfica anexou uma fotografia do lance com Bakic, na última época, e do vídeo do lance entre o argelino e Niltinho.

Apresentada a participação, cabe agora à Comissão de Instrutores fazer a instrução do processo e enviá-la para o Conselho de Disciplina, que decidirá se deve castigar ou não o jogador do FC Porto.