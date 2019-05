Manchete do jornal Marca: "Todos os caminhos conduzem a João Félix"

Jornal espanhol volta a destacar o "desejo" e o "sonho" do Atlético de Madrid.

O avançado do Benfica João Félix faz esta segunda-feira manchete no site do jornal Marca. O diário desportivo espanhol destaca o desejo do Atlético de Madrid em contratar o jovem português, dizendo mesmo que "todos os caminhos conduzem a João Félix".

A mesma publicação faz referência às palavras do treinador Diego Simeone, que afirmou que os colchoneros não iam à procura de um craque feito, mas sim de jogadores com o perfil de Griezmann quando chegou da Real Sociedad, Rodrigo do Villarreal ou Oblak, precisamente do Benfica.

"Um jogador em pleno crescimento, com tudo por fazer no mundo do futebol e que possa ser esculpido pelo próprio 'Cholo' até convertê-lo numa estrela mundial", são palavras do jornal Marca, que concluiu que o avançado luso ocupa a primeira posição na lista de jogadores com este perfil e nas preferências do Atlético de Madrid.

No entanto, é reconhecida a dificuldade do caminho para uma possível contratação, uma vez que os encarnados não estarão dispostos a negociar o avançado de 19 anos por menos dos 120 milhões de euros estipulados pela cláusula de rescisão e Manchester City e United também estarão atentos.

Com tudo isto, os colchoneros deverão depositar alguma confiança e recorrer aos laços que os ligam ao empresário do jogador, Jorge Mendes, para conseguir vencer esta corrida pelo jovem, que poderia tornar-se na contratação mais cara da história do Atlético de Madrid.