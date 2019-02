Após o 10-0, Bruno Lage revela o que o satisfaz e deixa mensagem ao Nacional

Treinador do Benfica não esqueceu a posição delicada do adversário após a goleada sofrida no Estádio da Luz e destacou a postura dos jogadores encarnados.

Análise da goleada: "O que é que se pode dizer? Fizemos um bom jogo, na sequência do que temos vindo a fazer. A emoção do treino, do jogo, a equipa esteve presente e quis jogar bem, mostrámos isso com o primeiro golo. O que me deixa satisfeito é a continuidade".

O que deixa Lage satisfeito: "A forma como encarámos isto tudo, com normalidade, sabemos que é um resultado expressivo, que pode ficar na história destes jogadores. Mas o que me deixa satisfeito é a continuidade, termos calma a fazer as coisas, continuar a evoluir... Uma palavra para os jogadores, que trabalham com motivação máxima e boa dinâmica, para presentear os adeptos e quero deixar uma palavra ao treinador e jogadores do Nacional. São coisas que acontecem, já estive do outro lado. Têm consciência de que têm mais valor do que aquele que se viu aqui hoje. Há que levantar a cabeça".

Jovens do Seixal e postura dos jogadores do Benfica: "Nós conhecemos os jogadores, agora tivemos a oportunidade de os fazer crescer neste patamar. [Ferro e Florentino] Eram dois miúdos que estavam preparados e, quando houvesse a oportunidade de os puxar para este nível, íamos puxá-los... Sentimos isso e pouco a pouco íamos dar-lhe essas oportunidades. Vi o Florentino a recuperar, vi o Jonas, com 34 anos, a recuperar bolas no meio-campo ofensivo... Todos estiveram com o mesmo espírito. Estou satisfeito com os mais novos e com os mais velhos. O mérito é dos jogadores, eles é que fazem história e esta vitória é inteiramente deles".