Ingleses dizem que Grimaldo foi abordado por dupla da Premier League

O tabloide britânico The Sun avança esta segunda-feira que Alejandro Grimaldo, cujo contrato com o Benfica expira no final da temporada, foi abordado por dois clubes da Premier League, nomeadamente o Fulham, treinado por Marco Silva e o Nottingham Forest, tendo tido conversas com ambos os emblemas.

Fora de Inglaterra, a referida fonte acrescenta que o lateral esquerdo espanhol, de 27 anos, recebeu uma "oferta atrativa" por parte dos franceses do Nice, ao mesmo tempo em que interessa à Real Sociedad e Valência, em Espanha, e ao Dortmund e Bayer Leverkusen, na Alemanha.

Na presente temporada, a oitava que atravessa na Luz, Grimaldo leva cinco golos e 11 assistências em 42 partidas disputadas pelo Benfica.