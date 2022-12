Ingleses apertam o cerco e saída de Enzo em janeiro ganha força

Liverpool e Manchester United intensificam contactos para tentar fechar a contratação. Adeus é cada vez mais possível.

Enzo Fernández chega esta terça-feira a Lisboa, depois de ter sido homenageado por cerca de 20 mil pessoas na sua terra natal, San Martín, mas o novo campeão do mundo vê aumentar cada vez mais a possibilidade de viajar de novo em breve, mas para outro clube.

Homenageado em San Martín, terra natal, o médio diz-se "focado" no emblema da Luz e aponta para o jogo de Braga. Sobre o futuro, frisa que o tema está a ser tratado pelo seu agente.

Isto porque a "pressão" sobre o futebolista tem-se intensificado e, segundo apurou O JOGO, Liverpool e Manchester United têm avançado nos últimos dias com novos contactos e sondagens no sentido de convencer quer o Benfica quer o jogador a tornar a transferência uma realidade já em janeiro.

O Benfica recusou recentemente uma oferta de 100 milhões de euros e Rui Costa tem-se mostrado intransigente perante a aproximação de vários poderosos clubes europeus, apontando para a cláusula de rescisão para libertar o atleta, preponderante para Roger Schmidt. Mas o rendimento de águia ao peito e, entretanto, no Mundial tornaram-no um alvo muito apetecível, razão pela qual Liverpool e Man. United atacam nesta altura em força o processo, prontos a subirem ainda mais a parada para garantir o melhor jogador jovem do Mundial.

Enzo Fernández, que chega esta terça-feira a Lisboa, procura, para já, jogar à defesa sobre o futuro, garantindo pensar apenas no Benfica quando confrontado com a nega dada pelas águias à oferta de 100 milhões de euros."Neste momento não sei nada sobre isso, é um assunto para o meu representante. Não me quero meter no tema. Estou focado no Benfica e dentro de poucos dias temos um jogo pela frente", atirou o médio durante a homenagem, fazendo mira à deslocação desta sexta-feira ao terreno do Braga, em partida a contar para a 14.ª jornada.