Grimaldo: "Voltar ao Barcelona? Foi sempre a minha casa, não vou fechar a porta"

Grimaldo defronta o Barcelona na terça-feira e regressa a Camp Nou, um estádio que diz muito ao lateral-esquerdo do Benfica.

Álex Grimaldo não fecha a porta a um regresso a Barcelona, onde fez praticamente toda a formação como jogador de futebol. Embora nunca tenha tido a oportunidade de jogar pela equipa principal, o lateral-esquerdo espanhol tem muito boas recordações do clube e gostaria de um dia voltar.

"Regressar? Sim, claro. É a minha ambição desde que entrei em La Masia [centro de formação do Barcelona]. Vivi lá, fui lá criado. Estou muito orgulhoso do meu passado em La Masia. O Barcelona foi sempre a minha casa e não vou fechar a porta de casa. Vou ter o Barcelona sempre no coração. Cresci ali e é um dos sonhos que tenho desde pequeno [jogar na equipa principal]", admitiu numa entrevista ao Mundo Deportivo.

Questionado sobre se poderia ter tido uma oportunidade na equipa principal dos blaugrana, o jogador do Benfica fintou a questão. "Não a tive, mas gostaria muito. Estou contente por me ter formado no Barcelona, mas agora estou no Benfica e estou feliz", afiançou.