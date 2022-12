Grémio pretendia contratar o lateral do Benfica

Interessado na contratação de Gilberto, o Grémio procurou saber as condições necessárias para assegurar o lateral-direito do Benfica.

Contudo, segundo adiantou o jornal "Gaúcha Zero Hora", as águias pediram quatro milhões de euros pelo camisola 2, algo que assustou os dirigentes do clube de Porto Alegre, que não gostaram de saber o preço necessário para fechar um acordo.