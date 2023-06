Gilberto tem acordo com o Bahia de Renato Paiva

Aos 30 anos, lateral do Benfica pode sair neste defeso e voltar ao seu país

No final da temporada Gilberto falou em jeito de despedida e o adeus pode estar perto de se concretizar. Segundo o Globoesporte, o lateral-direito de 30 anos tem acordo com o Bahia, orientado por Renato Paiva.

Segundo a publicação, o jogador já tem um entendimento com o clube, mas falta ainda acertar a transferência com o Benfica.

O defesa já jogou no Brasil no Botafogo, Internacional, Vasco e Fluminense e depois rumou a Itália para vestir as camisolas de Fiorentina, Verona e Latina.

Gilberto tem contrato com o Benfica até 2025 e já completou três temporadas no clube. Na festa do título, deixou antever que poderia estar de saída: "Ficaria muito triste se saísse daqui e não conseguisse entregar o título aos adeptos".