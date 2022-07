Galatasaray já assegurou Seferovic, mas ainda quer mais do Benfica

Úmaro Embaló com a camisola do Benfica

Úmaro Embaló associado ao clube turco.

Além de ter assegurado a contratação de Haris Seferovic, o Galatasaray está, segundo revelou a Imprensa turca, interessado em Úmaro Embaló, extremo de 21 anos que se destacou em 2021/22 na equipa B das águias.

De acordo com as informações reveladas, a formação de Istambul pretende garantir o empréstimo do atacante, ele que não faz parte dos planos quer do conjunto secundário quer da equipa principal.

Desde 2015/16 no Benfica, Embaló fez 31 jogos na última temporada pelos bês, marcando quatro golos e fazendo 12 assistências.

Leia também Vídeos A camisola do filho de Cristiano Ronaldo que dá que falar nas redes sociais O futuro de Cristiano Ronaldo continua a ser uma incerteza. O craque português foi, por exemplo, apontado ao Atlético, mas agora alguns adeptos até acreditam que pode voltar ao Real. E isto porque Mateo, filho de CR7, surgiu vestido com a uma camisola merengue na companhia de Georgina, que esteve na capital espanhola para um concerto da cantora Rosalía. O momento dá que falar nas redes sociais. No meio das dúvidas, há quem entenda que este pode ser um sinal.