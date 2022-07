Benfica confirma saída de Haris Seferovic para o futebol turco

Avançado suíço ruma ao Galatasaray por empréstimo até final da época.

O Benfica oficializou na tarde desta terça-feira o empréstimo, até final da temporada, de Haris Seferovic ao Galatasaray.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Galatasaray, da Turquia, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Seferovic. O contrato de cedência formalizado com o emblema turco é válido até ao final da época 2022/23", pode ler-se no site oficial.

Depois de cinco temporadas de águia ao peito, com 74 golos marcados em 188 partidas, Seferovic prossegue agora a carreira no futebol turco e terá Sérgio Oliveira, ex-FC Porto, como companheiro de equipa no Galatasaray.