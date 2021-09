Gabriel e o Benfica: conversas inconclusivas e reuniões nos próximos dias

Gabriel está fora das contas do Benfica

As duas partes continuam em busca de um entendimento. Médio não entra nos planos do Benfica para o futuro.

Benfica e Gabriel continuam à procura de uma solução para o futuro do centrocampista luso-brasileiro, que não entra nos planos de Jorge Jesus, discutindo sobre qual a melhor solução para o futuro.

De acordo com o que O JOGO apurou, o emblema encarnado e o representante do futebolista, que se encontra há alguns dias em Portugal, voltaram ontem, terça-feira, a falar, mas as conversas não foram conclusivas.

Com vários cenários em cima da mesa, nomeadamente a rescisão, as duas partes vão continuar a negociar durante os próximos dias, à procura de um entendimento.