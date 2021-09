Francisco Benitez em recolha de assinaturas para formalizar candidatura presidencial

Francisco Benítez é candidato às eleições do Benfica em 9 de outubro

Anúncio foi feito pelo Movimento Servir o Benfica

Francisco Benitez, primeiro candidato anunciado às próximas eleições presidenciais do Benfica, iniciou esta quinta-feira a recolha de assinaturas para formalizar a candidatura ao cargo maior da direção do clube lisboeta, anunciou o Movimento Servir o Benfica.

"O Benfica deu início à recolha de assinaturas com o objetivo de formalizar uma candidatura aos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica (...). O candidato a Presidente da Direção do Clube será Francisco Benitez, sócio n.º 3082", lê-se em comunicado.

O Movimento Servir o Benfica, que apresentou, até agora, o único candidato eleitoral, refere, também, que "exigirá garantias de que o processo eleitoral decorra com total transparência e democraticidade", a ter lugar no próximo dia 9 de outubro.

Nesta mesma quinta-feira, realiza-se uma assembleia geral extraordinária na Luz, na qual será discutida e apreciada, entre outras, a proposta de regulamento eleitoral para as eleições futuras.