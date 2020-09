Foi apontado ao Benfica e gera onda de revolta: "Koeman é uma fraude"

Adeptos do Barcelona não se mostram agradados com a possibilidade de o clube "despachar" Todibo.

Os primeiros tempos de Ronald Koeman no Barcelona não estão a ser propriamente fáceis. Depois de toda a novela com Lionel Messi e da exclusão de Luis Suárez das opções, o técnico holandês enfrenta agora uma onda de revolta por conta de Jean-Clair Todibo, central que está na porta de saída de Camp Nou.

Com Piqué e Lenglet como principais opções para o eixo defensivo, o clube "blaugrana" pretende ainda avançar por Eric García, jovem central do Manchester City. Caso a operação falhe, são apontadas outras alternativas, como Garay (livre) ou Mario Hermoso (Atlético de Madrid).

Ou seja, Todibo não é sequer considerado como terceira ou quarta opção no Barça, razão pela qual já surgiram vários pretendentes. Nápoles, Rennes, Everton, Leicester e Wolverhampton foram alguns dos clubes associados, assim como o Benfica.

Nas redes sociais, o nome de Tobido tornou-se num dos temas quentes ("trending topic") face às recentes notícias e os adeptos do Barcelona não escondem a revolta por verem um jogador promissor mais perto de deixar o clube do que de vingar na Catalunha: "Estão todos cegos?", "Koeman é uma fraude" e "Todibo é melhor do que qualquer outra opção" foram alguns dos "tweets" destacados pelo jornal As.

Todibo, de 20 anos, foi contratado pelo Barcelona ao Toulouse em 2019. Na última temporada, em janeiro, rumou cedido ao Schalke 04, onde efetuou 10 jogos oficiais. Agora, não entra nas contas de Koeman.