Ferro deixa o Benfica em definitivo e tem novo clube

Defesa-central estava emprestado pelo Benfica ao Vitesse. Termina o empréstimo e desvincula-se dos encarnados, assinando pelo Hajduk Split.

Francisco Ferreira, conhecido no mundo do futebol por Ferro, vai ser jogador do Hajduk Split. Trata-se de um regresso ao clube croata, que representou em 2021/22, por empréstimo do Benfica. Agora, o defesa-central assina por três temporadas e meia, deixando as águias em definitivo.

O JOGO sabe que o clube da Luz fica com 20% dos direitos económicos do português de 25 anos.

Ferro, recorde-se, estava emprestado pelos encarnados ao Vitesse, dos Países Baixos. Fez apenas dez jogos desde o início da temporada e agora termina a cedência, rumando à Croácia, numa transferência efetuada pela Wasserman, empresa que também representa os interesses do Grimaldo no Benfica. O negócio, incluindo objetivos desportivos, rondará os 1,5 milhões de euros.

O central chegou à formação dos lisboetas em 2011 e estreou-se pela equipa principal em 2018/19.

Soma ainda uma passagem pelo futebol espanhol, ao serviço do Valência, na época 2020/21.