Fecho de urna das eleições do Benfica gera polémica: veja o vídeo

O vídeo do momento em que uma urna de voto é selada na Casa do Benfica de Vila Nova de Famalicão, no dia das eleições do clube, está a gerar polémica nas redes sociais. As imagens foram partilhadas pela página "Associação do Bem" e, nos comentários ao vídeo, surgem muitas críticas à fragilidade do método utilizado para fechar a urna.

De recordar que, na semana passada, foi colocada a circular uma petição para dar força ao requerimento apresentado por três sócios, entre os quais se conta Francisco Benítez, com vista à realização da "contagem de todos os talões comprovativos de votos e registado em ata o apuramento para divulgação aos sócios".

Luís Filipe Vieira foi eleito para o sexto mandato na liderança do Benfica com 62,59 por cento dos votos, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube.