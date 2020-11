Extremo da seleção do Uruguai interessa ao Benfica

Extremo, de 20 anos, é colega de Darwin na seleção do Uruguai e agrada à estrutura, que pode avançar em janeiro para contratar Brian Rodríguez

O Benfica tem o nome de Brian Rodríguez, extremo uruguaio de 20 anos, sob observação e as águias olham para o jogador, agora a representar o Los Angeles FC, da Major League Soccer (MLS), como um possível alvo na próxima janela de mercado. Atualmente na seleção principal do seu país, onde partilha espaço com Darwin Núñez, Rodríguez está sob o radar dos encarnados desde há um par de anos, quando jogava no Peñarol.

O jogador é seguido desde os tempos em que estava no Peñarol e antes de rumar ao Los Angeles FC, em 2019. O atacante é visto como possível concorrente de Everton e de Cervi, que não tem contado para Jesus

Ao que O JOGO apurou, o Benfica ainda não terá formalizado uma proposta junto do Los Angeles FC mas tem acompanhado o jovem, que, em agosto do ano passado, deixou o seu país para ingressar no emblema norte-americano. Aliás, nessa altura, ainda antes da pandemia que se instalou, já Rodríguez fora alvo das águias, mas o atacante acabaria por seguir para a ex-equipa de André Horta por valores na altura apontados como sendo de 11,5 milhões de dólares, o equivalente a 9,7 milhões de euros. O Peñarol terá tentado utilizar o nome de Brian Rodríguez para um duplo negócio para ficar com Cristian Lema, mas o assunto não avançou.

Este ano, ao serviço dos Los Angeles FC, Rodríguez participou em 23 jogos, nos quais contribuiu com três golos, assim como com seis assistências

Na MLS, Brian Rodríguez tem sido uma peça importante do LA FC, onde soma esta época 23 jogos, três golos e seis assistências, continuando a justificar a confiança de Óscar Tabárez na seleção do Uruguai. Aí, tem três tentos em oito presenças, ele que também foi uma escolha no Mundial de sub-20 do ano passado, ao lado do companheiro e amigo Darwin Núñez.

O avançado das águias é, sabe O JOGO, um dos que mais tem aliciado Rodríguez para uma eventual mudança para a Luz, caso entretanto o Benfica avance com uma proposta para o contratar em janeiro. Rodríguez faz a ala esquerda mas também a direita e pode ser uma alternativa a Everton e, ao mesmo tempo, a Cervi que, com Jorge Jesus, soma apenas 28 minutos.