Época acaba mais cedo para Tomás Tavares: lateral tem lesão grave no joelho

Emprestado pelo Benfica ao Basileia, Tomás Tavares vai estar afastado dos relvados durante "vários meses"

Tomás Tavares não volta a jogar pelo Basileia em 2021/2022. O lateral contraiu uma lesão grave no joelho e vai ficar afastado durante vários meses.

O Basileia, nas suas redes sociais, informou que o jovem lateral direito, internacional sub-21 por Portugal, sofreu "uma rotura no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo". O clube suíço completou a curta nota confirmando a ausência do jogador para "os próximos meses".

Leia também Internacional Jurgen Klopp não conteve o riso perante o desabafo de Guardiola Pep Guardiola comentou que o Liverpool é o preferido dos ingleses e pela comunicação social e gerou uma reação do treinador alemão.

Tomás Tavares termina o seu empréstimo ao Basileia em junho deste ano. Ao longo da época, completou 28 jogos pelos suíços, com um golo e quatro assistências.