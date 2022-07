Enzo Fernández viaja esta segunda-feira desde a Argentina

Próximo reforço do Benfica despediu-se do River Plate e prepara-se para fechar o processo.

Enzo Fernández está cada vez mais perto de ver formalizada a sua transferência para o Benfica. Fora dos convocados do River Plate para o encontro da última madrugada ante o Godoy Cruz, o médio de 21 anos despediu-se do clube onde foi formado e deixa esta segunda-feira a Argentina, viajando com destino à Europa, onde é esperado, já na terça-feira, em Lisboa para cumprir exames médicos e assinar então contrato com as águias.

Após a eliminação do River Plate da Taça Libertadores, Rui Pedro Braz, diretor-desportivo do Benfica, viajou para a Argentina de forma a agilizar a rápida mudança do atleta para a Luz, num negócio pelo qual o clube presidido por Rui Costa vai pagar dez milhões de euros por 75 por cento do passe, estando ainda previsto o pagamento de mais oito milhões em função de objetivos.

Entusiasmado com a contratação de Enzo Fernández, Roger Schmidt já elogiou o centrocampista e tem agora razões para sorrir, pois o jogador poderia estar disponível apenas em janeiro caso o River Plate chegasse à final da Taça Libertadores. Face à queda precoce do conjunto liderado por Marcelo Gallardo, o médio ficou assim livre para viajar mais cedo para Portugal e poderá ser arma do técnico alemão para lutar pelo acesso à Champions.