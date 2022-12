"Enzo Fernández? Valor da transferência pode ser bastante desajustado"

Eddie Howe, treinador do Newcastle, falou sobre o jogador do Benfica.

Enzo Fernández, jogador do Benfica, destacou-se no Mundial'2022, tendo mesmo sido considerado o melhor jogador jovem da competição.

Os rumores sobre uma possível saída do emblema encarnado têm aumentado e Eddie Howe, treinador do Newcastle, abordou o tema, "rejeitando" a contratação do internacional argentino, campeão mundial.

"Estou ao corrente, conheço o Enzo Fernández, mas penso que o valor da transferência pode ser bastante desajustado", afirmou, reagindo depois aos comentários de Alan Shearer, lenda do Newcastle, à final do Mundial, de que o melhor jogador jovem do Mundial'2022 ficaria bem vestido de preto e branco.

"Não ouvi isso, peço desculpas ao Alan [Shearer], acho que estava no outro canal! É um erro da minha parte", disse Howe.

Enzo Fernández tem uma cláusula de rescisão no valor de 120 milhões de euros.