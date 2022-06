A "semana especial" de Enzo Fernández: "Penso que Irei embora em dezembro"

Enzo Fernández, à esquerda, com a camisola do River Plate

Médio argentino será reforço do Benfica, mas espera sair do River Plate apenas no final do ano.

Enzo Fernández não esconde a satisfação com a aventura ao serviço do Benfica que se avizinha, mas mostra-se focado no River Plate, clube que pretende defender até dezembro e que se encontra a disputar a Taça Libertadores. O médio de 21 anos foi titular no triunfo por 2-1 frente ao Lanús, jogo do campeonato argentino, e deixou umas palavras aos jornalistas após o jogo.

"Foi uma semana especial. Irei embora penso que em dezembro. Irei jogar a Taça [Libertadores] e desfrutar dela. Restam-me no máximo seis meses no River Plate. Vamos à procura daquilo que queremos", disse à ESPN Argentina.

Enzo Fernández leva sete assistências e dez golos ao serviço do River Plate no ano de 2022. No dia 23 de junho passado, o Benfica anunciou um princípio de acordo para a contratação do jogador.