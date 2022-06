Benfica anuncia princípio de acordo com o River Plate por Enzo Fernández

Enzo Fernández com a camisola do River Plate

Emblema encarnado enviou comunicado à CMVM.

O Benfica comunicou esta quinta-feira à CMVM um princípio de acordo com o River Plate para a aquisição dos direitos desportivos e de 75% dos direitos económicos de Enzo Fernández.

De acordo com o comunicado do emblema encarnado, as águias pagam 10 milhões de euros pelo médio de 21 anos, mais oito milhões de euros em variáveis.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa chegou a um princípio de acordo com o River Plate para a aquisição dos direitos desportivos e de 75% dos direitos económicos do jogador Enzo Fernández, pelo montante de € 10.000.000 (dez milhões de euros), ao qual poderá acrescer um valor variável de € 8.000.000 (oito milhões de euros)", pode ler-se.

O médio proveniente do River Plate é a quinta contratação do emblema das águias para a temporada 2022/23, na qual vai ser comandado pelo alemão Roger Schmidt (ex-PSV), depois das aquisições dos avançados Petar Musa (ex-Boavista) e David Neres (ex-Shakhtar Donetsk) e dos defesas Alexander Bah (ex-Slavia Praga) e Mihailo Ristic (ex-Montpellier).

Enzo Fernández tem 21 anos e cumpre a segunda temporada na equipa principal do River Plate, clube no qual foi formado e que o tinha cedido por empréstimo ao Defensa y Justicia.