"Enzo Fernández esteve fantástico no Benfica, penso que vai para um grande clube no verão"

Declarações de Pablo Zabaleta, antigo lateral-direito da Seleção da Argentina, sobre Enzo Fernández, médio do Benfica e da equipa albiceleste, no programa "Match of the Day", do canal de televisão britânico BBC.

Enzo Fernández titular na vitória (2-0) sobre a Polónia: "Estou realmente feliz pela titularidade do Enzo frente à Polónia. Esteve mesmo bem nos dois jogos, saiu do banco e foi um dos melhores jogadores da Argentina. É um jogador jovem. Tem apenas 21 anos e tem estado a um nível fantástico no Benfica. Penso que no próximo verão ele irá para um grande clube."

Características do médio do Benfica: "Tem visão de jogo, é inteligente. A capacidade de passe e remate é fantástica. O trabalho de equipa é também bom. Pode jogar com médio-defensivo mas também como número 8."